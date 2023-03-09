تدشين أعمال إنشاء المحطة الوسيطة بالقناطر الخيرية بتكلفة 40 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

دشن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة لمدينتى القناطر الخيرية وقليوب، خلال جولة ميدانية، لحل مشكلة القمامة بالمدينتين وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى النظافة بالمحافظة وإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة وفرزها بجميع مدن المحافظة.

وأكد المحافظ، أن المحطة الوسيطة ستقام على مساحة 4.5 فدان، وتستوعب 10 آلاف طن يوميا، وسيتم إنشاء خط فرز بالمحطة سيقلل عملية نقل القمامة بنسبة 40%، وسيستغرق عملية الإنشاء 6 أشهر فقط، وتم إسناد الأعمال إلى إحدى الشركات بتكلفة 40 مليون جنيه، وستخدم المحطة مدينتى القناطر الخيرية وقليوب وسيتم دعم المحطة بالمعدات اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع وزارة البيئة ومن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأكد المحافظ، على حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال إنشاء المحطات الوسيطة التى تسهم بشكل كبير فى القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى المدافن العمومية، حيث تسعى المحافظة لإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة تغطى جميع مدن المحافظة بمدينة بنها على مساحة 9.5 فدان، لتخدم مدن بنها وكفر شكر وإنشاء محطة وسيطة لجمع القمامة بالخانكة على مساحة 3.5 فدان لتخدم مدينة الخانكة للقضاء على مشكلة القمامة، بالإضافة إلى توسعة المحطة الوسيطة بحى شرق شبرا الخيمة لاستيعاب أكبر قدر من المتولد من القمامة بشبرا الخيمة.

جاءت الجولة بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، والمهندس على عودة مدير مديرية الإسكان، والمهندس حسام العيلة مدير المشروعات بمديرية الإسكان، والدكتور محمد حسن استشارى المشروع.



أرض المحطة بالقناطر الخيرية



بدء أعمال الحفر



جانب من الجولة



محافظ القليوبية خلال التدشين



محافظ القليوبية ومدير مديرية الإسكان بالقليوبية