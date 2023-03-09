تدريب المعلمين الجدد المقبولين ضمن مسابقة 30 ألف معلم ببنى سويف

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع مسؤولى التربية والتعليم، الإجراءات التى تنفذها المديرية ضمن استعداداتها لبدء تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات الناجحين ممن سبق وأن تقدموا بطلبات واجتازوا الاختبارات التى أجرتها الوزارة لاختيار معلمين جدد بمسابقة 30 ألف معلم على وظيفتى "معلم رياض أطفال ومعلم فصل".

أوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة، أنه تقرر بدء التدريب اعتبارًا من الاثنين المقبل 13 مارس الجارى وحتى الخميس 16 من نفس الشهر "بداية من الساعة 9 صباحا ولمدة 4 أيام " تحت إشراف غادة عبد الرءوف مدير إدارة التدريب بالمديرية "، حيث سيتم عقد التدريب فى عدد من المدارس والمنشآت التعليمية بمدينة بنى سويف" شرق وغرب" والتى تشمل (مدرسة النور للمكفوفين شرق النيل، مدرسة الأوائل شرق النيل، مدرسة الصناعات الميكانيكية شارع صلاح سالم، مدرسة الفنية بنات شارع صلاح سالم، مدرسة الشروق الرسمية للغات شرق النيل، المركز التكنولوجى بشارع عبد السلام عارف، مدرسة الدعوة الخاصة " ثانوي" بشارع البحر، مدرسة هابى هوم الخاصة بحى الرمد، قاعة نادى المعلمين بشارع البحر).

وأضاف وكيل التعليم، أن التدريب التربوى يهدف إلى إكساب المعلمين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقا لمنظومة التعلم الجديد، لافتا إلى توجيهاته بتوفير كافة أوجه الدعم الفنى والتيسيرات اللازمة لعقد التدريب والخروج بالشكل المطلوب لتحقيق الاستفادة منه.