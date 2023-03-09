انتهاء المدة المحددة للتقديم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم 2024.. اليوم

كتب محمود طه حسين

تنتهى اليوم 9 مارس الجارى المدة المحددة للتقديم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم للعام الدراسى المقبل، 2023 - 2024 إلكترونيا بعد فتح باب التقدم لها 23 فبراير الماضى.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع (30000) وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى (الأول، الثانى، الثالث) للعام الدراسي 2023/2024 بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم إتاحة التقدم إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 23 /2 / 2023 حتى 9 / 3 / 2023، على الرابط الآتى: Https://jobs.caoa.gov.eg

وتم رفع الحد الأقصى لسن خوض المسابقة بالا يتجاوز سن المتقدم 40 عاما من تاريخ نشر الإعلان، كما يمكن للحاصلين على تقدير مقبول بحد أدنى التقديم في المسابقة.

ونصت شروط الإعلان على ما يلى:

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمضٍ على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

6. أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية (تعليم أساسي/ ابتدائي / معلم فصل).

7. أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

8. أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

9. اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

10. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

11. سداد مبلغ مقداره (24) جنيها (أربعة وعشرين جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- ( البنك الأهلى المصرى – بنك مصر – بنك القاهرة) والتى تعمل في نظام التمويل الحكومى بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.

وتضمن الإعلان تنويها على أن تكون المستندات المطلوبة جميعها أصلية ملونه بصيغة ((JPG والمستندات هى:-

1. صورة شخصية للمتقدم.

2. بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

3. صحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال).

4. المؤهل الدراسي.

5. المؤهل الأعلى (إن وجد).

6. الموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة إناث.

7. شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

8. إيصال الإيداع البنكي.

- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (JPG).

- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة ستيم رفض الطلب.