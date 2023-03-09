تجديد حبس متهمين بممارسة الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين 15 يوما

كتبت أمنية الموجي

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين وممارسة أعمال الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي زاعمين قدرتهما على العلاج، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية، والقيام بمشاركات ومقاطع فيديو مسجلة ونشرها على تلك المواقع الاحتيالية مدعيين قدرتهم الفائقة على أساليب العلاج الروحاني، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الاستيلاء على أموال المواطنين " من خلال تحويلات مالية، أو إرسال أكواد كروت شحن الهواتف محمولة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد وضبط (ممارس أعمال الدجل والشعوذة، وآخر "معاون له")، وعُثر بحوزتهما على (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطهما الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة - مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى).

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.