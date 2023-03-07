اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 مارس 2023 01:57 م
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المؤبد لمتهمة خطفت طفلة لسرقة قرطها الذهبى فى البحيرة

الثلاثاء، 07 مارس 2023 01:48 م
المؤبد لمتهمة خطفت طفلة لسرقة قرطها الذهبى فى البحيرة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة
كتب -احمد الزغبي -ناصر جوده

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قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، بالسجن المؤبد للمتهمة " ج.ع.ر" ربة منزل، وألزمتها بالمصاريف الجنائية لاتهامها بخطف المجني عليها " ج.ح.ف" لسرقتها.

تعود أحدث القضية المقيدة برقم 10910 جنايات مركز شرطة ادكو ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة ادكو يفيد بقيام المتهمه بخطف المجني عليها وسرقة قراطها الذهبي بنطاق المركز .

كشفت تحريات ضباط مركز شرطة أدكو ،أن المتهمة " ج.ع.ر " ربة منزل مقيمة بمحافظة الإسكندرية ، بخطف المجني عليها " ج.ح ف" الطفلة سن 8 سنوات ،بالتحايل بأن انتزعتها بالغش والخداع مؤهمه اياها باصطحابها لمنزلها مدعية كونها صديقة والدتها ،وقدمت لها بعضا من الحلوي مستغلة حداثه سنها ، فابعدتها عن المارة وذويها واعين الرقباء واستدرجتها الي مكان الحادث ،وسرقت منها قراطها الذهبي وتحرر محضر بالواقعة.

بعرضها علي النيابة العامة تبين قيام المتهمه بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهمة لارتكابها الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون وبعد الاطلاع على المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالتها إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 

 


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