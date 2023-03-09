بيطرى الأقصر يقدم دعما كبيرا للثروة الحيوانية للتحصين ضد الحمى القلاعية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يقدم رجال الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور فتحى سلمى، مجهودات كبيرة لحماية الثروة الحيوانية ضمن فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2023، للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث يتم العمل فى تكثيف لجان التحصينات وتنفيذ أعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل بكل قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويقول الدكتور فتحى سلمى، مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، إن المديرية والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، كثفت لجان التحصينات وتنفيذ أعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل بكل قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، حيث تمت عملية التحصين باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع لجان التحصينات، بالإضافة إلى توعية المربين وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعيتهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتعريفهم بالمرض من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة وطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، فضلا عن توعيتهم بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التى يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وكذلك التوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم، وذلك حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.

وناشد الدكتور فتحى سلمى، الجميع من مربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وكذلك صحة وسلامة المواطنين.