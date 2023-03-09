اليوم السابع
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بدء فعاليات حملة "كل نقطة بتفرق" لترشيد استهلاك المياه غدا بقرية جنزور بالمنوفية

الخميس، 09 مارس 2023 07:18 م
بدء فعاليات حملة "كل نقطة بتفرق" لترشيد استهلاك المياه غدا بقرية جنزور بالمنوفية حملة كل نقطة بتفرق لترشيد استهلاك المياه
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن بدء فاعليات الأسبوع المائى مارس 2023، غداً الجمعة بقرية جنزور مركز بركة السبع فى الفترة من 10 الى 16 مارس بخطبة الجمعة الموحدة على مستوي الجمهورية تحت شعار" كل نقطة بتفرق"، فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه.

 

وأشار"نجيب" إلى أنه تم اليوم إجراء استطلاع رأى قبلى ميدانى للمواطنين بالقرية عن خدمة مياه الشرب والصرف الصحي في إطار تنظيم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الأسبوع المائي الموحد على مستوى الجمهورية فى الفترة من 10:16 مارس 2023 ، وبرعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.
 
وأضاف: "ستشمل فعاليات الأسبوع تنفيذ عدد من ورش السباكة للسيدات وورش التلوين وأنشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية للتوعية بترشيد استهلاك المياه وحملات طرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى، كما تشارك مديرية الأوقاف بتخصيص جزء عقب انتهاء الصلاة للتوعية بالتعامل الصحيح مع المياه وتشارك الكنيسة المصرية بتخصيص جزء عقب انتهاء العظات لنشر ثقافة الوعى المائى بالإضافة إلي مشاركة مركز الشباب بدورى كرة القدم".

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مياه المنوفية

حملة كل نقطة بتفرق

قرية جنزور



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