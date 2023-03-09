انقطاع المياه 8 ساعات السبت المقبل عن بعض قرى أجا فى الدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالدقهلية ، عن قطع مياه الشرب يوم السبت المقبل لمدة 8 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءًا، عن قريتي البيلوق واللاوندي التابعتين لمركز أجا.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إلغاء خط مياه قطر قطر 8 بوصة اسبستوس، وربط خط مياه قطر 10 بوصة بلاستيك بصحارة اللاوندي، وعمل 3 قطعيات على خط مياه قطر 10 بوصة.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، وحتى عودة ضخ المياه في موعدها بشكل طبيعي.

وفي سياق متصل، تابع المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أعمال الصيانة الجارية بمرفق مياه الشرب بطلخا، واستدعى ذلك قطع المياه لمدة 7 ساعات، اليوم الخميس.

وأوضح نصر أنه تم إيقاف المرفق بالكامل، وقطع المياه عن مدينتي طلخا ونبروه بداية من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، مؤكدا إنهاء الأعمال بأفضل صورة ممكنة وفي أسرع وقت ممكن، حتى لا تتاثر الخدمة لدى المواطنين.