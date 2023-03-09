المعاهد الأزهرية تحتفل بيوم الشهيد وتكرم أبناء الشهداء

كتب لؤى على

وجه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، المناطق الأزهرية في مختلف محافظات الجمهورية بجميع إدارتها التعليمية؛ بالاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، وذلك اليوم الخميس الموافق 9 مارس، بجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية.

وأشار الشيخ أيمن عبد الغني إلى أن فعاليات يوم الشهيد تأتى ضمن فعاليات المشروع التربوي "أنا الراقي بأخلاقي"، مع التأكيد على قيمة الصدق وحب الوطن؛ مؤكدا أن الشهيد ما ارتقى إلا بصدقه وبذلِ أغلى ما يملك في سبيل ربه ووطنه، فنال بصدقه درجة الشهادة.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ضرورة الاستعانة بالصورة المرئية والفيديوهات، والحديث مع الطلاب بلغة تناسب مختلف المراحل العمرية، وإبراز أهمية دور الشهداء في الدفاع عن وطننا الغالي مِصر، موجها رؤساء الإدارات المركزية بضرورة تكريم أبناء وأسر الشهداء في كل منطقة، وتذليل كل الصعوبات التعليمية التي تواجههم.

جديرٌ بالذكر أن يوم التاسع من مارس هو اليوم الذي انتقل فيه اللواء أركان حرب عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إلى بارئه (رحمه الله).