المباحث تستمع لأقوال شهود العيان حول حريق دار المسنين بمصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، تحرياتهم لكشف ملابسات مصرع 3 سيدات ومسن وإصابة 4 آخرين في حريق دار مسنين في مصر الجديدة ، كما تم التحفظ على أصحاب دار المسنين ليتم التحقيق معهم.

كما يقوم رجال المباحث بمديرية الأمن بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

وكان 3 سيدات ومسن لقو مصرعهم وأصيب 4 آخرين إثر نشوب حريق داخل دار للمسنيين في منطقة مصر الجديدة، حيث انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بانبعاث دخان من داخل دار لرعاية المسنين بمنطقة مصر الجديدة، على الفور تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وتبين مصرع 3 سيدات ورجل وإصابة 4 آخرين ونقلوا الى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.