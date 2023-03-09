المؤبد لصاحب جراج والمشدد 10 سنوات لعامل قتلا شخصا لخلافات مالية بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى، ومحمد عبدالواحد بحيرى، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالسجن المؤبد لصاحب جراج، وكذلك السجن المشدد لمدة 10 سنوات لعامل، لاتهامهما بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 7260 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، المقيدة برقم 1539 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "عادل م ح"، 27 سنة، صاحب جراج، و"أحمد ح م"، 23 سنة، عامل، ومقيمان منطقة عزبة عثمان دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتلا المجنى عليه "مصطفى أحمد مسيل أحمد"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض أسلحة نارية وذخائر "فرد خرطوش مسدس" موضوع الاتهامات التالية.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين توجها إلى حيث أيقنا مكان تواجد المجنى عليه، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارين ناريين من سلاحه النارى "المسدس"، وأطلق الثانى صوبه عيارًا ناريًا من سلاح نارى "فرد خرطوش"، فاستقرت تلك الطلقات بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، والتى أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة "فرد خرطوش، مسدس"، بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أطلقا أعيرة نارية من أسلحة نارية داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه على إثر خلاف سابق بين المتهم الأول والمتوفى أحضر سلاح نارى "مسدس"، واصطحب المتهم الثانى الذى أحضر سلاح نارى "فرد خرطوش"، وتوجها إلى حيث أيقنوا مكان تواجد المجنى عليه وأطلق المتهم الأول صوبه عيارين ناريين وأطلق الثانى صوبه عيارًا ناريًا محدثين إصابته والتى أودت بحياته، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة وبإرشادهما أمكن ضبط سلاح نارى طبنجة وسلاح نارى فرد خرطوش وذخائر وبمواجهتهما أقرا بأنهما المستخدمين فى الواقعة.