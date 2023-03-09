اليوم السابع
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الصحة تحذر من تركيبات وخلطات زيادة الوزن المحتوية على الكورتيزون.. التفاصيل

الخميس، 09 مارس 2023 10:29 ص
الصحة تحذر من تركيبات وخلطات زيادة الوزن المحتوية على الكورتيزون.. التفاصيل الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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حذرت وزارة الصحة والسكان من استخدام الكورتيزون فى علاج النحافة، لأنه يحتوى على تركيبات تسبب ضعف فى المناعة، وأضرار أخرى كثيرة لدى السيدات.

وقالت وزارة الصحة والسكان فى منشور لها اليوم: يجب استخدام الكورتيزون تحت إشراف طبى وبالجرعات المحددة من قبل الطبيب فقط.

ووجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين لتجنب تركيبات زيادة الوزن التى تحتوى على الكورتيزون لأن الكورتيزون يسبب ضعف فى المناعة واضطراب الدورة الشهرية عند السيدات وزيادة حب الشباب وشعر الوجه كما يسبب ضرر لمرضى السكر وارتفاع ضغط الدم.

وتزداد الآثار الجانبية المحتملة لحقن الكورتيزون مع زيادة الجرعات والاستخدام المتكرر، ويمكن أن تشمل الآثار الجانبية:

تلف الغضروف

موت العظم القريب من الحقن

التهاب المفاصل

تلف الأعصاب

احمرار الوجه المؤقت

توهج مؤقت للألم والالتهاب فى المفصل

زيادة مؤقتة فى نسبة السكر فى الدم

ضعف أو تمزق الأوتار

ترقق العظام القريبة (هشاشة العظام)

ترقق الجلد والأنسجة الرخوة حول مكان الحقن

تبييض أو تفتيح البشرة حول مكان الحقن

 

بشكل عام، يجب إلا تعطى حقن الكورتيزون أكثر من مرة كل ستة أسابيع، وعادة لا تزيد عن ثلاث أو أربع مرات فى السنة.

 

 

الكورتيزون
الكورتيزون

 


الصحة

زيادة الوزن

الكرتيزون

حقن الكورتيزون



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