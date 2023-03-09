السجن المؤبد للمتهم بقتل شاب حاول منعه من سرقة جارته بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، الخميس، شابًا بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل شاب حاول منعه من سرقة منزل جارته بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد عابدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بهاء عطية ومحمود منصور وأيمن حمدان، وسكرتارية تامر عبدالعظيم.

تعود أحداث القضية رقم 20576 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبو حماد، المقيدة برقم 3670 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم أحمد م م أ، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في يوم 20 نوفمبر من العام الماضي، وبدائرة مركز شرطة أبو حماد، قد قتل عمدا المجنى عليه محمد و بغير سبق إصرار أو ترصد.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم سدد للمجني عليه طعنتين استقرتا بصدره مستخدما في ذلك سلاح أبيض (سكين) فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى وهي أن المتهم بذات الزمان والمكان قد شرع في سرقة العين المملوكة للمجني عليها داليا ع ع م، إلا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو اكتشاف أمره ومحاولة ضبطه.