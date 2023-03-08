السجن المؤبد والمشدد 15 سنة لزوجين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، متهم بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، وزوجته بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما بدائرة مركز شرطة ههيا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 11523 لسنة 2022 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 1525 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهمين وائل ع إ م، وزوجته رشا أ م س، 38 سنة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بأنهما في يوم 6 أكتوبر من العام الماضي، وبدائرة مركز شرطة ههيا، قد حازا وأحرزا مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما بدائرة مركز شرطة ههيا، وأسلحة نارية بقصد الدفاع عن تلك التجارة الغير مشروعة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد ضبط بحوزتهما 25 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت 8 كيلو و366 جرام، بقصد الاتجار فيها وترويجها بدائرة مركز شرطة ههيا، وسلاح ناري (بندقية خرطوش) و6 طلقات لذات العيار، ومسدس صوت وطلقة واحدة لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة على النحو المبين في التحقيقات.