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الرئيس السيسي يقف لتحية الشهداء خلال فعاليات الندوة التثقيفية

الخميس، 09 مارس 2023 10:30 ص
الرئيس السيسي يقف لتحية الشهداء خلال فعاليات الندوة التثقيفية الرئيس السيسى يقف لتحية الشهداء
كتب سمير حسنى

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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، عرض فيلم تسجيلى عن تضحيات القوات المسلحة، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، احتفالا بيوم الشهيد.

وأثناء عرض الفيلم التسجيلى، وقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحضور فى الندوة التثقيفية، لتحية الشهداء.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها فى سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذى ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما فى الصفوف الأمامية تأكيدًا على تلاحم القائد مع جنوده فى الميدان.

 


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