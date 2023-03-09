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الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة

الخميس، 09 مارس 2023 09:45 ص
الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، فعاليات الندوة التثقيفية السابعة والثلاثين للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد.
 
وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.
 
جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.
 
وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.
 

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