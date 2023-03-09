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الرئيس السيسي يشاهد عرضا فنيا بعنوان" بطل الحكاية" بمناسبة يوم الشهيد

الخميس، 09 مارس 2023 11:14 ص
الرئيس السيسي يشاهد عرضا فنيا بعنوان" بطل الحكاية" بمناسبة يوم الشهيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفعالية
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضا فنيا بعنوان "بطل الحكاية"، بمناسبة يوم الشهيد، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة.
 
وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.
 
جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.
 

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يوم الشهيد

القوات المسلحة



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