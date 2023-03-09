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الرئيس السيسي: القضاء على الإرهاب حلم تحقق بفضل الله وتضحيات الشهداء

الخميس، 09 مارس 2023 11:00 ص
الرئيس السيسي: القضاء على الإرهاب حلم تحقق بفضل الله وتضحيات الشهداء الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حلم القضاء على الإرهاب تحقق بفضل الله سبحانه وتعالي وتضحيات الشهداء، قائلا: "حلم القضاء على الإرهاب تحقق.. بفضل الله سبحانه.. وبفضل تضحيات الشهداء".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه مع أمهات شهداء "مثلث القيادة"، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد: "انا عاوز اقولكم على حاجة.. يمكن ساعة ما الابطال كانوا بيقدموا حياتهم من أجل الوطن.. كان الناس خايفة وكل شوية نصحي على عمل كبير بيحصل.. ودماء من دماء أبنائنا تنزف.. وأراح بتروح عند ربنا.. التمن ده اللى أبنائنا دفعوه.. اللى هقولكم عليه.. أسر الشهداء والأم بالذات .. النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالي.. التمن ده.. التمن ده اللى دفعوا على مدي 9 سنوات.. الحمد لله رب العالمين.. ليكم.. وتحقق الأمن.. والأكل والشرب موجود.. بفضل ربنا". 
 
وتابع الرئيس السيسي: "انا عاوز اقولكم بقي.. مش بس الجيش اللى مش بينسي تضحيات الشهداء.. كل المصريين فاكرين.. في يوم الشهيد احنا بنتكلم عن الفريق عبد المنعم رياض اللى قدم روحه وضحي بحياته من حوالي 50 سنة.. ومش هننسي كل شهيد.. وكل مصاب حتى قدم حتة من جسمه.. لأجل البلد.. تكون في أمن وسلام.. بفضل الله سبحانه وتعالي.. وأبناء أسر كتير أخري.. الحمد لله رب العالمين.. تحقق الحلم ده.. بفضل الأرواح دي.. وبفضل الأسر المصرية.. اللى ربت ولادها وقدمتهم شهداء".
 

الرئيس السيسي

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الرئيس عبد الفتاح السيسي

الندوة التثقيفية يوم الشهيد

يوم الشهيد

القوات المسلحة



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