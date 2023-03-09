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الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد

الخميس، 09 مارس 2023 09:46 ص
الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل الفعالية
كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

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وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد.
 
وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.
 
جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.
 
 

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