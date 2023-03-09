الدنمارك تدشن أول مقبرة فى العالم لدفن ثانى أكسيد الكربون.. صور وفيديو

فاطمة شوقى

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دشنت الدنمارك أول مقبرة لدفن ثانى أكسيد الكربون فى العالم، والتى تقع فى بحر الشمال، على عمق كيلومترين تقريبًا. ومن المتوقع تخزين ما يصل إلى 8 ملايين طن سنويًا من غازات الاحتباس الحرارى بحلول عام 2030، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.



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وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه المقبرة أقيمت فى حقل سابق للنفط ساهم فى الانبعاثات، بقيادة المجموعة الألمانية للكيمياء إينيوس، وشركة الطاقة الألمانية "وينترشال ديا"، وتقول السلطات الدنماركية التى تريد تحقيق الحياد الكربونى بحلول 2045، إنه "أداة لا غنى عنها" فى سياستها المناخية.

ويدشن ولى العهد الدنماركى الأمير فريديريك مشروع "جرينساند" فى مرحلته التجريبية فى إسبيرج.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك أكثر من 200 مشروع فى العالم من هذا النوع يتم تشغيلها أو يجرى تطويرها فى الوقت الحالى لمكافحة تغير المناخ.

وينقل الغاز بحرًا إلى منصة نينى ويست على تخوم المياه النروجية، إلى خزان يقع على عمق 1.8 كيلومتر.



مقبرة لدفن ثانى اكسيد الكربون

وقال وزير المناخ والبيئة الدنماركي لارس آجارد إن باطن الأرض يحتوى على إمكانات تخزين أكبر بكثير من انبعاثاتنا لذلك نحن قادرون على تخزين الكربون القادم من البلدان الأخرى.

وتعتبر لجنة تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أن احتجاز ثانى أكسيد الكربون هو أحد الحلول ضد ظاهرة الاحتباس الحراري. على الرغم من أن النقاد يزعمون أنها تقنية غير مثبتة من شأنها أن تقوض أيضًا التصميم على إنهاء استخدام الوقود الأحفورى.