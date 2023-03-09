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الداخلية تداهم 6 مصانع غير مرخصة بحملات أمنية مكبرة

الخميس، 09 مارس 2023 11:25 ص
الداخلية تداهم 6 مصانع غير مرخصة بحملات أمنية مكبرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات التابعة لوزارة الداخلية، حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "الجيزة - القاهرة" .
 
أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية ففى مجال حماية البيئة "الصحة العامة - المواد الغذائية" بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة  تم ضبط ( 6 مصانع ، شركة "بدون ترخيص- منتهى التراخيص") بمضبوطات بلغت ( 35 طن مواد خام ومنتج نهائى لخام البلاستيك – 12,45 طن مواد خام لمياه مقطرة – 9480 لتر مواد خام لغازات "ثانى أكسيد الكربون – أكسجين طبى – آرجون" - 7,1 طن مواد غذائية لحوم ودواجن) مجهولة المصدر وبدون بيانات أو فواتير شراء ومعدة للتداول .
 
 

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