الداخلية تداهم 6 مصانع غير مرخصة بحملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات التابعة لوزارة الداخلية ، حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "الجيزة - القاهرة" .

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية ففى مجال حماية البيئة "الصحة العامة - المواد الغذائية" بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة تم ضبط ( 6 مصانع ، شركة "بدون ترخيص- منتهى التراخيص") بمضبوطات بلغت ( 35 طن مواد خام ومنتج نهائى لخام البلاستيك – 12,45 طن مواد خام لمياه مقطرة – 9480 لتر مواد خام لغازات "ثانى أكسيد الكربون – أكسجين طبى – آرجون" - 7,1 طن مواد غذائية لحوم ودواجن) مجهولة المصدر وبدون بيانات أو فواتير شراء ومعدة للتداول .