"التحالف الوطنى" لـ«إكسترا نيوز»: 25 مليون مستفيد من مبادرة «كتف فى كتف»

كتب أحمد عرفة

قال سامح النمر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ «كتف في كتف» من أكبر المبادرات التي نفذها التحالف الوطني، حيث يتم توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية على المواطنين والأهالي الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنّ التحالف يضمّ 300 ألف متطوع.

وأضاف «النمر» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ عدد المستفيدين من توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية يصل إلى 25 مليون مواطن، لافتًا إلى أنّ التحالف الوطني يستعد لشهر رمضان المبارك منذ أكثر من شهر، من خلال استقبال المواد الغذائية وتخزينها بشكل آمن وصحي، ومن ثم التعبئة من جانب المتطوعين، موضحًا أنّ «كتف في كتف» بدأت في جنوب سيناء أول أمس.

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ مبادرة «كتف في كتف» حاليًا تبذل جهودا ضخمة لتوزيع كراتين المواد الغذائية بمحافظة الجيزة، وسيكون هناك تغطية إعلامية كبرى لمبادرة «كتف في كتف» غدا في 16 محافظة، مؤكدًا أنّ جميع محافظات مصر ستغطي المبادرة، بناءً على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية.