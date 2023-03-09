اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 مارس 2023 07:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التحالف الوطنى" لـ«إكسترا نيوز»: 25 مليون مستفيد من مبادرة «كتف فى كتف»

الخميس، 09 مارس 2023 06:15 م
"التحالف الوطنى" لـ«إكسترا نيوز»: 25 مليون مستفيد من مبادرة «كتف فى كتف» التحالف الوطنى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سامح النمر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ «كتف في كتف» من أكبر المبادرات التي نفذها التحالف الوطني، حيث يتم توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية على المواطنين والأهالي الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنّ التحالف يضمّ 300 ألف متطوع.

وأضاف «النمر» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ عدد المستفيدين من توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية يصل إلى 25 مليون مواطن، لافتًا إلى أنّ التحالف الوطني يستعد لشهر رمضان المبارك منذ أكثر من شهر، من خلال استقبال المواد الغذائية وتخزينها بشكل آمن وصحي، ومن ثم التعبئة من جانب المتطوعين، موضحًا أنّ «كتف في كتف» بدأت في جنوب سيناء أول أمس.

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ مبادرة «كتف في كتف» حاليًا تبذل جهودا ضخمة لتوزيع كراتين المواد الغذائية بمحافظة الجيزة، وسيكون هناك تغطية إعلامية كبرى لمبادرة «كتف في كتف» غدا في 16 محافظة، مؤكدًا أنّ جميع محافظات مصر ستغطي المبادرة، بناءً على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية.


التحالف الوطنى

مبادره

مصر

كتف في كتف

اخر الاخبار

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

إشادة واسعة بمبادرات "التحالف الوطنى".. هانى رمزى: المبادرة تجمع كل المؤسسات الخيرية.. آية عبد الرحمن: دايما نكون مع بعض كتف فى كتف.. والتحالف: الجمعة المقبل سيشهد نموذجا مصغرا من الاحتفالية الكبرى «كتف بكتف»

الأربعاء، 08 مارس 2023 10:00 م

التحالف الوطنى للعمل الأهلى: نستهدف توزيع 4ملايين كرتونة من خلال "كتف فى كتف"

الأربعاء، 08 مارس 2023 09:51 م

آية عبد الرحمن تشجع على الانضمام لمبادرة التحالف الوطنى: دايما نكون مع بعض كتف فى كتف

الأربعاء، 08 مارس 2023 09:01 م

إعلاميون يكشفون مزايا مبادرة "كتف فى كتف".. يوسف الحسينى : من أكبر مبادرات الحماية الاجتماعية.. إيمان عز الدين: تحقق مبدأ التكاتف.. محمد مصطفى شردى: فخور بكل بنى آدم شغال فى التحالف الوطنى

الأربعاء، 08 مارس 2023 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة