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التحالف الوطنى للعمل الأهلى: نستهدف توزيع 4ملايين كرتونة من خلال "كتف فى كتف"

الأربعاء، 08 مارس 2023 09:51 م
التحالف الوطنى للعمل الأهلى: نستهدف توزيع 4ملايين كرتونة من خلال "كتف فى كتف" مصطفى عزت عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى
ماجد تمراز

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قال مصطفى عزت، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن الهدف من مبادرة "كتف فى كتف" نابع من اجتماع الكل على حب وخدمة الوطن والمواطن.
 
وأضاف عزت، فى لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي تغطي كل محافظات مصر، لاسيما في الصعيد، مردفا: "مبادرة كتف في كتف، مبادرة عملاقة ولم تشهدها مصر من قبل، كما لم يشهدها الشرق الأوسط والعالم من قبل".
 
وتابع مصطفى عزت: "نقدم نموذج للتعاون الاجتماعي فيما بين كل الجمعيات، لتقديم 4 ملايين كرتونة إلى المواطنين بالمحافظات، ولدينا عشرات الآلاف من المتطوعين لمساعدتنا في تقديم الخدمات".
 
وأكمل: "حب الوطن فرض عين علينا على أرض الواقع، ولذلك لدينا آلاف مؤلفة من المتطوعين وهناك ملايين يطلبون التطوع كل يوم، ونحن سننشئ مطاعم في كل محافظات الجمهورية لتقديم وجبات ساخنة للمواطنين".
 
من جانبه، قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، إن  مبادرة "كتف في كتف" هي الأهم في الفترة الحالية، حيث تستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة سلع غذائية، وسيتم إطلاقها يوم 17 مارس المقبل تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وأضاف زمزم: "الهدف من حشد الجهود هو أن يكون هناك خريطة للأسر المستفيدة على مستوى الجمهورية، ونوزع المنتجات الغذائية وفقا لاحتياجات المناطق".

مبادرة كتف في كتف

اخبار التليفزيون

اليوم السابع بلس

كتف فى كتف

التحالف الوطنى للعمل الاهلى



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