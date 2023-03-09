ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 16363 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2841 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 19252 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 6723 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 3033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 4455 نقطة.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 270 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 93.3 ألف سهم، 131.4 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3750 سهم.

وفيما اشترى مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان 16 ألف سهم، واشترت إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك 10 آلاف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي المالية والصناعية المصرية، ومستشفى النزهة الدولي 213.8 ألف سهم، 1500 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 64.3 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت الشركة المالية والصناعية المصرية، شراء شركة ميد فيرت مصر للاستثمار عدد 213.8 ألف سهم بسعر 49.633 جنيه بقيمة إجمالية 10.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 24.822% إلى 25.155%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية، بيع المساهم صالح بن عبد الرحمن بن عبد الله الراشد عدد 44 ألف سهم بسعر 45.1976 جنيه بقيمة إجمالية 1.988 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 10.02% إلى 9.62%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية.