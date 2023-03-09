إصابة 7 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي بالطريق الفرعي بالقرب من قرية تلت دائرة مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي بالطريق الفرعي بالقرب من قرية تلت التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ 4 سيارات إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى الفشن المركزي.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى كلا من: أحمد كامل محمد 28 عامًا، أيمن رمضان 18 عامًا، دعاء رجب 16 عامًا، زينه منبي 42 عامًا، سمير رشاد 45 عامًا، هبه عبدالمجيد 20 عامًا، سالم حاتم 17 عامًا، جميعهم مصابون بسحجات وكدمات وحالتهم العامة مستقرة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واتخاذ الإجراءات الطبية تجاه المصابين.