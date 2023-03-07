الاستماع لأقوال المصابين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي في الصف

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال 6 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم سيارة ميكروباص، بسيارة نقل، بالطريق الصحراوي في الصف، لكشف ملابسات الحادث، كما ضم التقارير الطبية الخاصة بالمصابين للتحقيقات.

واستمع رجال المباحث لأقوال السائقين، كما تم إعداد تقرير بالتلفيات التي لحقت بالسيارتين، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى فى الصف، يفيد وقوع حادث تصادم أسفر عن مصابين.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى الصف المركزي لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.