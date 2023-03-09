إصابة 5 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على طريق الزعفرانة - بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب زوجين وأبنائهما الثلاث في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الزعفرانة، في نطاق محافظة بني سويف، اليوم الخميس، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ إلى مرفق الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق بني سويف الزعفرانة، اتجاه البحر الأحمر، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة.

دفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من: عبد المنعم حسين عبد العليم، 45 سنة، مقيم بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، وهاله عمر رمضان 39 سنة، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالصدر واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وابنائهما: مالك، 3 سنوات، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، و نادين، رضيعة عمر شهرين ولا يوجد اي اصابات ظاهريه، ونرمين عامان، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج.





