إصابة 5 عمال فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوي شمال المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 5 عمال فى انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل مركز العدوة بمحافظة المنيا ، وتبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الأمامي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 1346 ن ج ا، ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي، جنوب مدخل قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة.

وأفادت التحريات الاولية أن الحادث وقع ، بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيسر واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة كل من: كمال سيد كمال 20 سنة عامل، مصطفي سيد كمال 24 سنه عامل، محمد رمضان علي 21 سنة عامل، شعبان عطا عبدالعزيز 27 سنة عامل، محمد عبدالحكيم أبو العلا 32 سنة عامل، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات واشتباه نزيف وأرتجاج.

تم نقل جميع المصابين، إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة الملاكي المنكوبة، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.