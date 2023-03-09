إصابة 4 أشخاص فى انقلاب دراجة بخارية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 4 أشخاص، إثر انقلاب دراجة بخارية أمام مدخل العدوة في شمال غربي محافظة المنيا، بسبب السرعة، واصطدام أخرى بشخصين أمام كوبري قرية الشيخ عيسي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية، بالطريق الزراعي السريع أمام مدخل مدينة العدوة.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: خالد كمال حسين 21 عاما، عمر ربيع شحاتة 23 عاما، يقيمان بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، باشتباه كسور وسحجات وكدمات، وتم نقلهما إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج.

كما تلقي مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا باصطدام دراجة بخارية بشخين، أمام كوبري الشيخ عيسي، بقرية صفط الخمار، بمركز المنيا.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كل من: ياسر محمود سيد 42 عاما، مختار أحمد عبدالستار 48 عاما، يقيمان بقرية صفط الغربية بمركز المنيا، وتم نقلهما إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.