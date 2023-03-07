إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة تاكسي وتوك توك ودراجة بخارية بشارع كورنيش النيل في مدينة المنيا، بسبب السرعة، وتلقت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة تاكسي وتوك توك ودراجة بخارية، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

بالانتقال والفحص تبين وقوع التصادم بسبب السرعة الزائدة، بين السيارة رقم 6173 ن ر ا، تاكسي، وتوك توك رقم 7913 ن ر ا، ودراجة بخارية رقم 7361 و ن س، بشارع كورنيش النيل بحي جنوب مدينة المنيا.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وهم: جمال محمد صابر 34 عاما بكسر مضاعف بالساق، بسمة حسين صلاح 15 عاما بكدمات بالظهر، صلاح صلاح حسين 21 عاما، بكدمات، حازم حسين صلاح 13 عاما بكدمات بالساقين، محمد علي عبدالمنعم 14 عاما بجرح بالقدم اليسري، ونورين حسين صلاح 9 سنوات، بسحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارة والتوك توك والدراجة النارية، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.