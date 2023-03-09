إصابة فلسطينى برصاصة إسرائيلية فى الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال لـ"جنين"

وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى البلدة، وأطلقت النار على السيارة في منطقة الفوارة في جبع وبداخلها ثلاثة شبان، ما أدى إلى استشهادهم.

وأضافوا أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، ونشرت القناصة على أسطح المنازل.

وبارتقاء الشبان الثلاثة في جبع، ترتفع حصيلة الشهداء، منذ بداية العام الجاري، إلى 77 شهيداً، بينهم 13 طفلا وسيدة.