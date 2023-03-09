إصابة شاب بجرح في الرقبة إثر سقوطه من دراجة بخارية في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب شاب بجرح قطعي في الرقبة، مساء اليوم الخميس، إثر حادث دراجة بخارية في نطاق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد.

استقبل مستشفي السلام ببورسعيد، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، المصاب محمد حسن عبد الرحمن - 20 سنه، بإدعاء جرح قطعي في الرقبة، أمام مسجد لهيطه في نطاق حي الضواحي.

وجاء الحادث إثر سقوط الشاب سالف الذكر من الدراجة البخارية، فاصطدم بجسم صلب بالشارع تسبب له في جرح قطعي بالرقبة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

وفي سياق آخر، استقبلت مستشفي الحياة بورفؤاد، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، خالد محمد عبدربه - 22 سنه، مصاباً بجرح نافذ في اليد اليمنى إثر إصابته عن طريق "شنيور".

وفي حادث آخر، استقبلت مستشفي الزهور المركزي، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، محمد السيد خليل 22 سنه، مصاباً باشتباه نزيف في المخ، اثر

انقلاب دراحة بخارية بمنطقة فاطمة الزهراء.