إحالة أوراق شاب قتل شخصا بسبب خصومة ثأرية فى القوصية لفضيلة المفتى

أسيوط -هيثم البدرى

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، بإحالة أوراق شخص إلى فضيلة المفتى، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، لقيامه بقتل شاب بقرية مير بمركز القوصية بسبب خصومة ثأرية، وذلك برئاسة المستشار طارق محمود وصفى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة صبرى الدسوقى وأحمد عبد الناصر دبوس نائبا رئيس المحكمة والمستشار محمد أبوسداح عضو المحكمة وأمانة سر سيد على وناصر فؤاد.

تعود وقائع القضية رقم 5843 لسنة 2022 جنايات القوصية إلى ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة القوصية بمقتل "عمرو.ع" 28 عاما بطلق نارى أثناء عودته من مدينة القوصية إلى قرية مير، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى.

وتوصلت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " أحمد. إ. م" 26 عاما طالب، قام بإطلاق عيار نارى مما أصاب المجنى عليه، وقام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبة مما أدى إلى وفاته، وقام صديق المجنى عليه بحمله فى توك توك لمستشفى القوصية المركزى محاولا إنقاذه، لكنه توفى قبل وصوله إلى المستشفى.