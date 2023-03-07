السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بقتل شخص فى خصومة ثأرية بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ك.ح" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه"م.ا"بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز ساقلته عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلق نارى وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم فقام المتهم بإطلاق النار على المجنى عليه، مما أسفر عن مصرعه وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم " ا.ن.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بتهديد المجنى عليه "ر.ع.ا" بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.