إجراء 101 ألف و206 جلسات علاج طبيعى خلال شهري يناير وفبراير بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالغربية عن تقديم 101 ألف و206 جلسات علاج طبيعى لـ 58 ألفًا و734 منتفعًا بالخدمة بأقسام العلاج الطبيعى بمختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ووحدات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة وذلك خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين تقديم الخدمات العلاجية النوعية فى المناطق الاكثر احتياجاً بالريف المصرى.

و أشار الدكتور أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه تم تقديم خدمات العلاج الطبيعى لـ 38477 مترددًا على مستشفيات قطاع العلاجى ومستشفيات الصدر والحميات، كما تم تقديم الخدمة لـ 20257 مترددًا على وحدات ومراكز صحة الأسرة بقطاع الرعاية الأساسية، مشيداً بتنامى دور العلاج الطبيعى خلال الفتره الأخيره بمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية، حيث يبلغ عدد أقسام العلاج الطبيعى بها حاليا 31 قسمًا، بالإضافة إلى 13 قسمًا بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

و أكدت الدكتوره إيمان قنصوة مدير ادارة العلاج الطبيعى بالمديرية على حرص الادارة على تقديم الخدمة بكافة المؤسسات الصحية التابعه للمديرية، ويشمل ذلك مرضى الغسيل الكلوى وخدمات الداخلى والعناية المتوسطه والمركزة بكافة المستشفيات، حيث تم اجراء 9524 جلسة علاج طبيعى لمرضى الغسيل الكلوى خلال شهرى يناير وفبراير 2023، كما تم إجراء 2215 جلسه لمرضى الداخلى و1105 جلسات لمرضى العناية المتوسطه والمركزة خلال نفس المدة.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالدور الهام لإدارة العلاج الطبيعى بالمديرية فى تعظيم الاستفاده من الكوارد البشرية الطبية المؤهله فى مجال العلاج الطبيعى، وحرصهم على التدريب والتعليم الطبى المستمر، حيث تم عقد 36 دورة تدريبية ومحاضرة وورشة عمل بمختلف مستشفيات المحافظة خلال شهر يناير وفبراير 2023، مما يساهم فى رفع كفاءة الاطقم الطبية العاملة بهذه المستشفيات، وهو الامر الذى ينعكس ايجابياً على مستوى الخدمات المقدمه للمرضى.