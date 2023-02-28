العلاج الطبيعى بالدقهلية تجرى 3 آلاف جلسة لمرضى الغسيل الكلوى

الدقهلية : محمد الحبشي

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال الأسبوع الماضى فى تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعى بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

تضمنت الجولة تفقد 20 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعى بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات منية النصر ، محلة دمنة، ميت غمر، تمى الأمديد، طلخا.

وكشف الدكتور أكرم عبد المنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعى، أن إجمالى عدد الحالات التى استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الأسبوع الماضى بلغ نحو 7 آلاف 842 حالة، فى حين وصل عدد الجلسات إلى 16ألف 48 جلسة، من بينها 1800للاطفال، 1300 لمرضى العناية.

وفى سياق متصل عقدت إدارة العلاج الطبيعى اجتماعها الشهرى برؤساء الأقسام ومشرفى العلاج الطبيعى بالإدارات الصحية، لمناقشة خطط تطوير الاقسام بما تتضمنه من إعادة الهيكلة للبنية التحتية وحصر للتجهيزات سواء عن طريق المجتمع المدنى أو دعم الوزارة.

وقال الدكتور أحمد السفرى بإدارة العلاج الطبيعي، إن الاجتماع شدد على متابعة استلام مجموعات العمل وتقسيمها وفق التخصصات، ومن ثم بدء تنفيذ بروتوكول التحويل فضلاً عن أعمال الخاصة بالسواتر والتجهيزات غير الطبية.