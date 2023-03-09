أعراض تشير لمشكلات فى الكلى لا تتجاهلها.. اعرف طرق التشخيص والوقاية

كتبت فاطمة خليل

تعتبر الكلى من الأعضاء الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة العامة، هى مسئولة عن تصفية الدم من الفضلات والسوائل الزائدة، وتنظيم ضغط الدم، وإنتاج الهرمونات الضرورية لصحة العظام وإنتاج خلايا الدم الحمراء وعندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، يمكن أن تتراكم الفضلات والسوائل في الجسم ، مما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يدرك الناس جيدًا بشكل عام مخاطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، لكن الغالبية تعتقد أن مرض الكلى هو شيء لا تفكر فيه إلا عندما يكون لديك ألم في الظهر أو ألم أثناء التبول لكن يؤثر مرض الكلى المزمن على ما يقدر بنحو 10٪ من سكان العالم .

ما هى المشاكل التى تسبب مرض الكلى؟

مرض الكلى المزمن هو حالة تقدمية تحدث عندما تتضرر الكلى ولا يمكنها تصفية الدم بشكل صحيح يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم الفضلات والسوائل في الجسم والتي يمكن أن تسبب مجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وفقر الدم وأمراض العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية. في الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي مرض الكلى المزمن إلى الفشل الكلوي ، الأمر الذي يتطلب غسيل الكلى أو زرع الكلى لعلاجه.

ما هى العوامل التي تزيد من المخاطر؟

تعتبر حصوات الكلى المهملة والاستخدام المتكرر لبعض الأدوية والسموم (مثل مسكنات الألم ، وبعض المضادات الحيوية والأشعة السينية والأشعة المقطعية) من عوامل الخطر الشائعة الأخرى.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات توخي مزيد من الحذر للحفاظ على صحة الكلى.

يجب على الأشخاص المصابين بمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم التحدث إلى طبيبهم حول علاج هذه الحالات للحفاظ على نسبة السكر في الدم وضغط الدم تحت السيطرة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكلى.

خطوة أخرى مهمة للحفاظ على صحة الكلى هي من خلال تغييرات نمط الحياة ، بما في ذلك اتخاذ خيارات صحية بشأن ما نأكله ونشربه ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، وتجنب التدخين.

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات وقليل الملح والأطعمة المصنعة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام في تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم والمشاكل الصحية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى مرض الكلى المزمن.

كيف يتم تشخيص مرض الكلى المزمن؟

يمكن أن تساعد الفحوصات الطبية المنتظمة في الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن.

يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بأمراض الكلى أن يفكروا أيضًا في إجراء اختبارات وظائف الكلى بانتظام.

ما هى الأعراض ؟

من المهم أن تكون على دراية بأعراض مرض الكلى. قد لا يكون لمرض الكلى المبكر أي إشارات تحذيرية ؛ قد تحدث أعراض مثل التعب والضعف والغثيان والتورم في الساقين أو الكاحلين في كثير من الأحيان في وقت متأخر جدًا عندما يكون المرء مصابًا بضرر متقدم في الكلى. الطريقة الوحيدة لاكتشاف مرض الكلى المزمن في مرحلة مبكرة هي من خلال اختبارات الدم والبول المحددة، أي قياس كرياتينين الدم أو اختبارات وظائف الكلى (KFT) وفحص البول الروتيني.