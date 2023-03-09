أخبار البورصة اليوم الخميس 9-3-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 9-3-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.065 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاء والتجارة والاستيراد، وحق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والمالية والصناعية المصرية.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.065 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 364.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.53% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.3%، والعرب على 7.17%، واستحوذت المؤسسات على 34.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 14.2 مليون جنيه، 14.4 ألف جنيه، 222.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 56.2 مليون جنيه، 130.2 مليون جنيه، 50.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 16454 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 2868 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 19401 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 6783 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 4493 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 3615 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1250 نقطة.

وصعدت أسهم 103 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 31 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 270 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 93.3 ألف سهم، 131.4 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3750 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان 16 ألف سهم، واشترت إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك 10 آلاف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي المالية والصناعية المصرية، ومستشفى النزهة الدولي 213.8 ألف سهم، 1500 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 64.3 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي.

صفقات

أعلنت الشركة المالية والصناعية المصرية، شراء شركة ميد فيرت مصر للاستثمار عدد 213.8 ألف سهم بسعر 49.633 جنيه بقيمة إجمالية 10.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 24.822% إلى 25.155%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

كما أعلن بنك التعمير والإسكان، شراء شركة مصر لتأمينات الحياة عدد 150 ألف سهم بسعر 21.08 جنيه بقيمة إجمالية 3.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 8.9718% إلى 9%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية، بيع المساهم صالح بن عبد الرحمن بن عبد الله الراشد عدد 44 ألف سهم بسعر 45.1976 جنيه بقيمة إجمالية 1.988 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 10.02% إلى 9.62%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية.