61 منفذا متنقلا توفر السلع الأساسية فى الجيزة بأسعار مخفضة.. اعرف الأماكن

كتبت – مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة، التوسع فى منافذ ومعارض السلع الغذائية والتى تخطى عددها الـ900 منفذ حتى الآن؛ لتوفير كل المنتجات والسلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، والحد من كافة صور احتكار السلع والتلاعب في الأسعار، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأطلقت المحافظة من خلال مديرية التموين 33 منفذا متنقلا و28 سيارة تحت مسمى "سيارات اليوم الواحد" محملة بالسلع الغذائية والرمضانية واللحوم لتغطية كافة قطاعات المحافظة وضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع بتخفيضات تصل لـ30%.

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية أماكن تمركز المنافذ المتنقلة وسيارات اليوم الواحد" في الجيزة.

أولا: المنافذ المتنقلة

- شارع همفرس في بولاق الدكرور

-247 عمارة 6 أكتوبر

- الحي السادس سوق الخضار – أكتوبر

- الكوم الأخضر – العمرانية ب – فيصل

- بجوار قسم شرطة العياط – العياط

- شارع المحطة – العياط

- شارع المطار بجوارمعهد القلب – إمبابة

- مركز ومدينة البدرشين

- أمام المحكمة بمركز العياط

- أول شارع المنشية طوابق فيصل

- شارع النصر في إمبابة

- شارع الجمهورية أمام دار المناسبات البدرشين

- كعابيش الطوابق فيصل

- كوم بكار اخر فيصل – الهرم

- برطس أمام الوحدة المحلية أوسيم

- 50أ شارع وزارة الزراعة عمارة الأوقاف الدقي

- شارع المطار بشتيل الوراق

- أمام مستشفى مبارك منشأة القناطر

- الشوبك الشرقي الصف

- ترعة الزمر مزلقان المطار المنيرة الشرقية

- مدخل المستقبل أكتوبر

- شارع أو الليل بولاق الدكرور

- مدخل المستقبل 6 أكتوبر

- جزيرة محمد السوق الوراق

- الوحدة المحلية البراجيل أوسيم

- منشية البكاري الهرم

- الطالبية الهرم

- زاوية أو سويلم العياط

- سلم المطافي المنيب

- فيصل بولاق الدكرور

- مزلقان لعبة بشتيل أوسيم

- زاوية أبو سويلم العياط

-800 فدان 6 أكتوبر

ثانيا: سيارات اليوم الواحد

- شارع عز الدين عمر – الطالبية

- 3 سيارات في ميدان الطوابق

- الوراق بجانب الإدارة التعليمية

- 4 سيارات بمحطة مترو البحوث – الدقي

- شارع التحرير

- (2) سيارة في شارع المطبعة – الهرم

- شارع الحصري – مدينة 6 أكتوبر

- كفر تهرمس – بولاق الدكرور

- ميدان الجيزة

- شارع العشرين – بولاق الدكرور

- شارع زغلول – الهرم

- سوق فاكيهة – العمرانية

- أرض اللواء – العجوزة

- شارع شاهين - العجوزة

- هضية حدائق الأهرام

- هرم سيتي – مدينة 6 أكتوبر

- ميت عقبة – العجوزة

- أم المصريين – قسم الجيزة

- شارع مستشفى الصدر – العمرانية

- شارع الشهيد – الهرم

- شارع المدبح – المنيب