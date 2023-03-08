396.4 مليون طن إجمالى صادرات الغاز المسال فى السوق العالمى 2022

كتبت - مروة الغول

بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي خلال الربع الرابع من عام 2022 حوالي 103.3 مليون طن، مقابل 99.4 مليون طن خلال الربع المماثل له من عام 2021، بنسبة نمو على أساس سنوي 3.9% وذلك وفقا لتقرير الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين للربع الرابع 2022.

وتابع التقرير الصادر خلال شهر مارس الجارى،أن هذا النمو المستمر في الصادرات على مدار الفترات المختلفة من عام 2022 يعكس استمرار تعافي الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الأسواق المختلفة.

وذكر التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " واعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بالمنظمة ،أنه وإجمالاً كأداء على مدار عام 2022، بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي وفق التقديرات الأولية حوالي 396.4 مليون طن، وهو أعلى رقم تسجله صناعة الغاز الطبيعي المسال على مدار تاريخها الممتد لأكثر من خمسة عقود، وذلك في مقابل 377.3 مليون طن في عام 2021، أي بمعدل نمو سنوي 51% وفي ذلك إشارة واضحة إلى استمرار الدور الحيوي والمحوري للغاز الطبيعي في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.