"أوابك": مصر تتصدر قائمة الدول العربية فى مشروعات الهيدروجين بـ 23 مشروعا

كتبت -مروة الغول

كشف تقرير تطورات الغاز المسال والهيدروجين الصادر عن منظمة أوابك " أنه بنهاية عام 2022، ارتفعت حصيلة المشاريع المعلنة والمخطط تنفيذها لإنتاج، ونقل، واستخدام الهيدروجين في الدول العربية إلى 73 مشروعاً، حيث تتصدر جمهورية مصر العربية القائمة بإجمالي 23 مشروعاً غالبيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ثم سلطنة عمان في المرتبة الثانية بإجمالي 11 مشروعاً غالبيتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي 10 مشاريع متنوعة بين إنتاج الهيدروجين (والأمونيا) الأخضر والأزرق، وتطبيقات الهيدروجين في قطاع النقل.

وأضاف التقرير الصادر خلال شهر مارس الجارى، وأعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "أن إجمالي المشاريع المعلنة في المملكة العربية السعودية بلغت نحو 9 مشاريع متنوعة بين إنتاج الهيدروجين (والأمونيا) الأخضر والأزرق، وفي المغرب 7 مشاريع جميعها لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وموريتانيا بإجمالي 3 مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. بالإضافة إلى 4 مشاريع في الجمهورية الجزائرية والتي تضمنت لأول مرة دراسة تنفيذ مشاريع خطوط أنابيب لنقل الهيدروجين بين الجزائر وإيطاليا، ومشروعين في كل من جيبوتي وجمهورية العراق ومشروع واحد في كل من دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية.

ووتابع التقرير ،تمثل مشاريع إنتاج الهيدروجين ومشتقاته مثل الأمونيا، الغالبية العظمى من استثمارات الهيدروجين في الدول العربية، حيث تمثل مجتمعة حصة 87.7% من إجمالي عدد المشاريع المعلنة بينما تمثل مشاريع استخدام الهيدروجين في قطاعات النقل البري والبحري والجوي 9.6%، أما مشاريع نقل الهيدروجين فتمثل النسبة المتبقية والبالغة نحو 2.7% .