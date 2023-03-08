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يوم المرأة العالمى.. مكتسبات تاريخية لحواء فى عهد الرئيس السيسى "برلمانى"

الأربعاء، 08 مارس 2023 01:18 م
يوم المرأة العالمى.. مكتسبات تاريخية لحواء فى عهد الرئيس السيسى "برلمانى" اليوم العالمى للمرأة - برلمانى
كتب علاء رضوان

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رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "في يوم المرأة العالمى.. مكتسبات تاريخية لـ(حواء) فى عهد الرئيس السيسى"، استعرض خلاله 18 قانونا و7 قرارات تدعم كفاحهن، واعتلاء منصة مجلس الدولة آخر الإنجازات، وتعديلات في قوانين المواريث والأحوال الشخصية والتصدى للعنف والتحرش، حيث أنه في مثل هذا اليوم الموافق 8 مارس من كل عام تحتفل النساء بـ"اليوم العالمى للمرأة"، حيث تستعرض كل امرأة إنجازاتها التى حققتها وتضع خطة جديدة للأهداف التى تحلم بتحقيقها العام المقبل، كما تحتفل المؤسسات المختلفة بهذا اليوم، وإليكم التفاصيل كاملة:  

 

فى يوم المرأة العالمى.. مكتسبات تاريخية لـ"حواء" فى عهد الرئيس السيسى.. 18 قانونا و7 قرارات تدعم كفاحهن.. واعتلاء منصة مجلس الدولة آخر الإنجازات.. وتعديلات في قوانين المواريث والأحوال الشخصية والتصدى للعنف والتحرش

 

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                                        برلمانى 

اليوم العالمى للمراه

المراه في العالم

اليوم العالمى

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المراه المصريه

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