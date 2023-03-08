وقال برايس، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، :"إن ألمانيا والسويد والدنمارك تعكف على التحقيق في حادث تفجير "نورد ستريم"، لافتا إلى أن "هذه الدول حليفة لواشنطن".

وأضاف: "هذه التحقيقات مستمرة، وكالعادة ستترك الإدارة الأمريكية التحقيق يأخذ مجراه قبل التعليق على أي نتائج".

وكان ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، قد أعلن في وقت سابق، أن كييف "غير متورطة " في هجمات العام الماضي على خط أنابيب نورد ستريم ولا معلومات لديها عما حدث.

يذكر أن حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة كانا قد وصفا الهجمات التي وقعت في سبتمبر 2022 على خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" بأنها "عمل تخريبي".

