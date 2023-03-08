محققون ألمان يفتشون سفينة يشتبه بضلوعها فى تفجير خطوط أنابيب "نورد ستريم"

وكالات

أفاد مكتب المدعي العام الألماني، بأن مكتب التحقيقات الفدرالي، أجرى عملية تفتيش دقيقة، على متن السفينة التي يشتبه بمشاركتها في تفجير خطوط أنابيب "نورد ستريم".

وأوضح مكتب المدعي العام الألماني، لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن مكتب التحقيقات الفدرالي، أجرى تفتيشا دقيقا، في الفترة ما بين 18 – 20 يناير 2023، على متن إحدى السفن، بسبب عقد إيجارها المشبوه، والاشتباه في أنها ربما تكون وظفت في عمليات نقل المتفجرات، التي استخدمت في تفجير خطوط أنابيب " نورد ستريم ".

وأشار مكتب المدعي العام، إلى عدم وجود أدلة قاطعة حول تورط دولة بعينها بتنفيذ الهجمات "الإرهابية"، التي استهدفت خطوط أنابيب "نورد ستريم".

ونوه المكتب، بأن طواقمه تعمل على تقييم الأدلة المادية، والمعلومات التي حصلت عليها، كما جار العمل على تحديد هوية الجناة ودوافعهم.

وأكد المكتب، أنه سيتبع جميع الخيوط التي ستمكنهم من كشف الحقائق المتعلقة بالحادث، مؤكدا عدم وجود أية شكوك تحوم حول الشركة الألمانية التي قامت بتأجير السفينة.