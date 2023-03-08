نائب محافظ الإسكندرية تتابع أعمال مشروع تطوير ميدان المساجد بمنطقة أبو العباس

تابعت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، مع جميع الجهات التنفيذية المعنية، أعمال تنفيذ مشروع تطوير ميدان المساجد بمنطقة أبو العباس بحى الجمرك، والمخطط التنفيذي المعد من قبل المرافق العامة والخدمية بشأن أعمال المشروع، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بالمتابعة اللحظية لأعمال المشروع عقب إطلاقه إشارة بدء المشروع في بداية شهر مارس الجاري، بتكلفة مبدئية 271 مليون، ومدة تنفيذ 24 شهر.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر جميع الجهات التنفيذية بشركات المرافق بضرورة التنسيق الكامل مع القائمين على تنفيذ المشروع والشركة المنفذة بصفة مستمرة، مشددة على أهمية المشروع الذي يأتي تفعيلاً لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة الإسكندرية لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين المتميزة فى المحافظة، وتماشيًا مع التوجيهات العامة للدولة وسياستها بالاهتمام بالعناصر ذات القيمة التاريخية المتميزة.

وأضافت أنه من المقرر أن يشمل المشروع: تطوير الساحة العلوية، وساحة المقامات، وحديقة ميدان المرسى أبو العباس، ومسجد الأباصيرى، بالإضافة إلى ترميم الجراج الأرضى.

جاء الاجتماع بحضور المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، والمهندسة نيفين النحاس مدير المكتب الفني الهندسي لشؤون المحافظ، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.