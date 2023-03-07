محافظة الإسكندرية تحذر من كيانات تعليمية وهمية تدعى تبعيتها لوزارة التربية والتعليم

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت محافظة الإسكندرية بيان مساء اليوم، تحذر فية من كيانات تعليمية وهمية، وذلك في ضوء التقارير الواردة عن انتشار عدد من الكيانات التعليميه غير المعتمدة والتي تدعي تبعيتها لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وتدعي منح شهادات معتمدة علي خلاف الحقيقة

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين عدم التعامل مع هذه الكيانات الوهمية، أو أي كيانات أخرى إلا بعد التأكد من الوزارات المعنية حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات .

وقد قامت محافظة الإسكندرية باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هذه الكيانات الوهمية تنسيقا والوزارات المعنية.

ومن هذه الكيانات: