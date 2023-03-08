وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن ثلاثة مواطنين قتلوا اليوم الأربعاء، فيما أصيب سبعة آخرون بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين فى حى الحميدية بدير الزور.