مصطفى مدبولى يلتقى رئيس مجلس الأعيان الأردني والوفد المرافق

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني والوفد المرافق له من أعضاء المجلس، وحضر اللقاء المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن سعادته بزيارة رئيس مجلس الأعيان الأردني إلى بلده الثاني مصر، مشيدًا بما تشهده العلاقات بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية من تطور مستمر، وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، حيث تواصل الدولتان جهودهما لتوسيع مجالات التعاون الثنائي وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، مدعومة بعلاقات الود والأخوة التى تجمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأخيه جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين، عاهل الأردن.

وأكد مدبولى الدور المهم للمجالس النيابية في توطيد العلاقات بين البلدين، مشيدا بما تشهده العلاقات بين المؤسسات التشريعية المصرية والأردنية من تعاون.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأعيان الأردني عن سعادته بزيارة مصر التى يربطها بالأردن علاقات استراتيجية راسخة، مشيداً بالجهود التى يبذلها الرئيس السيسى وأخوه الملك عبد الله الثانى فى دعم التعاون العربى المشترك، ضارباً المثال بأطر التعاون الثلاثى التى تربط مصر والأردن والعراق، وكذا مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتى تجمع مصر والأردن والامارات والبحرين.

وأكد الفايز تطلع الأردن لتعزيز علاقات التعاون الثنائى مع مصر فى مختلف المجالات، واستغلال اجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المقرر عقدها فى عمان، من أجل دفع مجالات التعاون إلى آفاق أرحب.