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مصرع وإصابة شخصين فى حادثين بالمنيا

الأربعاء، 08 مارس 2023 12:21 ص
مصرع وإصابة شخصين فى حادثين بالمنيا جثة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقي شخص مصرعه حيث صدمه قطار أثناء عبور مزلقان في مدينة بني مزار بشمال محافظة المنيا، كما أصيب فلاح في حادث انقلاب توك توك بسبب السرعة في نفس المركز.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام قطار بشخص أثناء عبوره مزلقان في مدينة بني مزار.
 
وأسفر الحادث عن مصرع محمد ناصر صلاح 25 سنة سباك، مقيم ببني مزار، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي مطاي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
 
كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب توك توك، بطريق الشيخ فضل، أمام قرية العصيان، بمركز بني مزار، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة إبراهيم صدقي السعدي 34 سنة فلاح، مقيم بقرية أبو جرج، بكسر مضاعف بالساق اليمني، وتم نقله إلي مستشفي مطاي المركزي لتلقي العلاج.
 
كما تلقي مدير الأمن، بلاغا من مدير مدرسة المحرص الإبتدائية بمركز ملوي، بإصابة "عزة.م" 42 سنة معلمة، بغيبوبة تامة، أثناء انعقاد اليوم الدراسي، وتم نقلها إلى مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج. 
 

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