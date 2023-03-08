مصرع شاب في حادث دراجة بخارية في محافظة بورسعيد

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه، مساء أمس الثلاثاء، اثر حادث دراجة بخارية على كورنيش محافظة بورسعيد

استقبلت مستشفي المبرة، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، عبده محمد الأباصيري - 19 سنة، جثة هامدة، أثر حادث موتوسيكل بكورنيش بورسعيد.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المبرة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

وفي سياق آخر، استقبلت مستشفي الزهور، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، السيد أحمد السيد- 22 سنه، مصابًا بجرح نافذ في البطن اثر مشاجرة بمنطقة الرحاب .