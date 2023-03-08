اليوم السابع
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مصرع شاب في حادث دراجة بخارية في محافظة بورسعيد

الأربعاء، 08 مارس 2023 12:19 ص
مصرع شاب في حادث دراجة بخارية في محافظة بورسعيد حادث دراجة بخارية
بورسعيد - محمد عزام

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لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه، مساء أمس الثلاثاء، اثر حادث دراجة بخارية على كورنيش محافظة بورسعيد
 
استقبلت مستشفي المبرة، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، عبده محمد الأباصيري - 19 سنة، جثة هامدة، أثر حادث موتوسيكل بكورنيش بورسعيد.
 
تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المبرة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.
 
وفي سياق آخر، استقبلت مستشفي الزهور، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، السيد أحمد السيد- 22 سنه، مصابًا بجرح نافذ في البطن اثر مشاجرة بمنطقة الرحاب . 
 
 

 

 


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